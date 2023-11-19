Поиск

Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира сербский теннисист победил четвертую ракетку планеты итальянца Янника Синнера в финале Итогового турнира ATP в Турине.

СпортДаниил Медведев проиграл в полуфинале Итогового турнира ATPДаниил Медведев проиграл в полуфинале Итогового турнира ATPЧитать подробнее

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.

Таким образом, Джокович в седьмой раз в своей карьере стал победителем Итогового турнира. Это – новый рекорд соревнования. Предыдущее достижение – по шесть титулов – Джокович делил со швейцарцем Роджером Федерером.

В 2023 году в турнире приняли участие два россиянина – третья ракетка Даниил Медведев и пятая ракетка Андрей Рублев. Оба выступали в одной группе, но в полуфинал смог выйти только Медведев, в итоге проигравший в полуфинале Синнеру.

Медведеву удалось выиграть Итоговый турнир ATP в 2020 году, в 2009г триумфатором соревнования был его соотечественник Николай Давыденко.

Андрей Рублев Даниил Медведев теннис Роджер Федерер Янник Синнер Новак Джокович Николай Давыденко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Панарин побил два рекорда в НХЛ

Овечкин до 67 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Сборная Франции по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории

Сборная Франции по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории

Даниил Медведев проиграл в полуфинале Итогового турнира ATP

Даниил Медведев проиграл в полуфинале Итогового турнира ATP

В Минспорте РФ заявили, что не отказываются платить взносы в ВАДА

В Минспорте РФ заявили, что не отказываются платить взносы в ВАДА

Матыцин указал на давление МОК и ВАДА на независимые спортивные организации

Матыцин указал на давление МОК и ВАДА на независимые спортивные организации

Шипачев вторым в истории набрал 900 очков в КХЛ

"Спартак" обыграл "Салават Юлаев" и стал единоличным лидером КХЛ

Медведев победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Медведев победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Маршрут ралли "Шелковый путь" в 2024 году пройдет по России, Монголии и Китаю

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });