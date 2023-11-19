Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира сербский теннисист победил четвертую ракетку планеты итальянца Янника Синнера в финале Итогового турнира ATP в Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.

Таким образом, Джокович в седьмой раз в своей карьере стал победителем Итогового турнира. Это – новый рекорд соревнования. Предыдущее достижение – по шесть титулов – Джокович делил со швейцарцем Роджером Федерером.

В 2023 году в турнире приняли участие два россиянина – третья ракетка Даниил Медведев и пятая ракетка Андрей Рублев. Оба выступали в одной группе, но в полуфинал смог выйти только Медведев, в итоге проигравший в полуфинале Синнеру.

Медведеву удалось выиграть Итоговый турнир ATP в 2020 году, в 2009г триумфатором соревнования был его соотечественник Николай Давыденко.