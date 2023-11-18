Даниил Медведев проиграл в полуфинале Итогового турнира ATP

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в 1/2 финала проходящего в Турине Итогового турнира ATP.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу Синнера, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает четвертое место. Медведев – третья ракетка мира.

В результате Медведев выбывает из турнира, а Синнер вышел в финал, где сыграет с победителем пары между первой и второй ракетками мира сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасам соответственно.

Джокович – действующий и самый титулованный (выигрывал соревнование 6 раз) участник турнира. В 2020 году триумфатором розыгрыша стал Медведев.