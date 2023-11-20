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Головин будет капитаном сборной России в матче с Кубой

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным обнародовал стартовый состав национальной команды на товарищеский матч с Кубой.

С первых минут игру на поле начнут следующие игроки: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Александр Сильянов, Далер Кузяев, Данил Глебов, Антон Миранчук, Иван Обляков, Федор Чалов, Александр Головин.

Матч пройдет в Волгограде в понедельник и стартует в 19:30 мск.

Александр Головин футбол Валерий Карпин
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