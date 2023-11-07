Поиск

По пять игроков "Спартака" и "Локо" вызваны в сборную России на матч с Кубой

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным вызвал 29 игроков на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. В рамках сбора россияне в Волгограде сыграют в товарищеской встрече с национальной командой Кубы.

Состав сборной России

Вратари

Матвей Сафонов ("Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив"), Артур Нигматуллин ("Пари НН"), Андрей Лунев ("Карабах", Агдам).

СпортСборная России по футболу в ноябре сыграет с КубойЧитать подробнее

Защитники

Сергей Волков ("Краснодар"), Арсен Адамов ("Оренбург"), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов (оба – "Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Александр Сильянов ("Локомотив"), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – "Крылья Советов"), Евгений Харин ("Ахмат").

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – "Локомотив"), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – "Ростов"), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – "Краснодар), Далер Кузяев ("Гавр"), Данил Пруцев, Антон Зиньковский ("Спартак"), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Андрей Мостовой ("Зенит").

Нападающие

Александр Соболев ("Спартак"), Иван Сергеев ("Зенит"), Фёдор Чалов (ЦСКА).

Матч России с Кубой пройдет 20 ноября в Волгограде и стартует в 19:30 мск.

футбол Валерий Карпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ислам Махачев возглавил общий рейтинг UFC

Россиянка Звонарева в паре с немкой Зигемунд выиграла Итоговый турнир WTA

"Динамо" упустило победу над "Сочи" в РПЛ, ведя 3:1

"Спартак" победил СКА в КХЛ, забросив за секунду до сирены

"Спартак" победил СКА в КХЛ, забросив за секунду до сирены

"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Локомотивом" в РПЛ

ЦСКА обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 14-го тура РПЛ

Рублев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира Masters в Париже

"Зенит" победил "Балтику" и вышел в лидеры РПЛ

"Зенит" победил "Балтику" и вышел в лидеры РПЛ

Рублев вышел в полуфинал турнира Masters в Париже и сыграет с Джоковичем

В МИД РФ сочли дискриминацией разъяснения МОК по отстранению россиян от ОИ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });