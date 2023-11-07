По пять игроков "Спартака" и "Локо" вызваны в сборную России на матч с Кубой

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным вызвал 29 игроков на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. В рамках сбора россияне в Волгограде сыграют в товарищеской встрече с национальной командой Кубы.

Состав сборной России

Вратари

Матвей Сафонов ("Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив"), Артур Нигматуллин ("Пари НН"), Андрей Лунев ("Карабах", Агдам).

Защитники

Сергей Волков ("Краснодар"), Арсен Адамов ("Оренбург"), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов (оба – "Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Александр Сильянов ("Локомотив"), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – "Крылья Советов"), Евгений Харин ("Ахмат").

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – "Локомотив"), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – "Ростов"), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – "Краснодар), Далер Кузяев ("Гавр"), Данил Пруцев, Антон Зиньковский ("Спартак"), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Андрей Мостовой ("Зенит").

Нападающие

Александр Соболев ("Спартак"), Иван Сергеев ("Зенит"), Фёдор Чалов (ЦСКА).

Матч России с Кубой пройдет 20 ноября в Волгограде и стартует в 19:30 мск.