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Российский футболист Алан Дзагоев завершил карьеру

Российский футболист Алан Дзагоев завершил карьеру
Футболист Алан Дзагоев
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев завершил выступления в профессиональном спорте. Об этом говорится в заявлении игрока, опубликованном на сайте его нынешней команды, греческой "Ламии".

"Я решил завершить карьеру профессионального футболиста. К сожалению, я сыграл за "Ламию" всего два матча, а затем выбыл на две недели из-за травмы подколенного сухожилия. Мне дали спокойно восстановиться, но перед выходом в общую группу я потянул левую икроножную мышцу. За последние 5 лет у меня было много травм, поэтому я принял это решение так внезапно. Я решил – хватит. Становится тяжело как морально, так и физически", - сказал 33-летний Дзагоев, пожелав клубу успехов.

В свою очередь, клуб и Дзагоев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

"Ламия", уважая решение этого великого игрока, благодарит его за сотрудничество и желает ему всего наилучшего в жизни!" - говорится в клубном заявлении.

Значительную часть карьеры (с 2008 по 2002 год) Дзагоев провел в московском ЦСКА, в составе которого он три раза выиграл чемпионат России, по четыре раза – Кубок и Суперкубок России.

футбол ЦСКА Алан Дзагоев
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