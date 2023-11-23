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Соперник Ибрагимова из-за травмы выбыл из боя за чемпионский пояс Ural FC

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Соперник Хадиса Ибрагимова по главному поединку бойцовского турнира Ural FC 5 Александр Маслов не сможет принять участие в бое из-за травмы. Об заявил генеральный директор лиги Ural FC Радмир Габдуллин.

"К сожалению, Маслов был вынужден сняться с карда из-за травмы. Желаем ему скорейшего возвращения в строй. Наша команда оперативно отреагировала на ситуацию и подобрала ему замену", — приводит слова Габдуллина пресс-служба Ural FC.

СпортХадис Ибрагимов и Александр Маслов проведут бой за титул Ural FCЧитать подробнее

На замену Маслову выходит его одноклубник из команды "Сечь Pro" Алексей Голуб. Свой предыдущий поединок он провел на Ural FC 4 в Перми, где в боксерском поединке одолел Хусанхона Баратова из Узбекистана.

"Голуб базовый ударник и классный нокаутёр. Поэтому Хадису не стоит расслабляться и заведомо примерять чемпионский пояс. Нас ждёт очень интересный поединок, в котором звёздный боец столкнется с молодым и голодным проспектом", - добавил Габдуллин.

Голуб и Ибрагимов разыграют пояс лиги в тяжелом весе по правилам бокса в MMA-перчатках. Формат – пять раундов по три минуты.

Турнир Ural FC 5 состоится 9 декабря в Международном центре бокса. В турнире также примут участие Али Хейбати, Юрий Рябой, Ислам Каримов и Николай Данилов.

MMA бокс Ural FC
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