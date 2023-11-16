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Хадис Ибрагимов и Александр Маслов проведут бой за титул Ural FC

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Лига Ural FC анонсировала главное событие предстоящего масштабного турнира в Москве, который состоится 9 декабря.

"В мейн-ивенте встретятся один из самых популярных бойцов СНГ Хадис Ибрагимов и набирающий обороты нокаутер Александр Маслов. Они разыграют между собой первый пояс Ural FC в тяжёлом весе. Их бой пройдет по правилам бокса в MMA-перчатках. Формат – пять раундов по три минуты", - говорится в сообщении

Ибрагимов является обладателем четырех титулов крупных организаций России: трех по MMA и одного – по боксу. В активе Маслова также значится престижный пояс по смешанным единоборствам. Поединок между ними – стилистическое противостояние жгучей харизмы Хадиса и холодной выдержки Александра, который носит прозвище "Король Севера".

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В со-главном поединке сойдутся Юрий Рябой и иранец Али Хейбати, которых связывает конфликт. Бойцы заключили контракты на боксерский поединок в MMA-перчатках на три раунда по три минуты.

"Рябой и Хейбати – это две стихии. Хоть и открытый, но спокойный рациональный Юра против взрывного импульсивного Али. Под концепцией столкновения стихий пройдет весь турнир, поэтому вам стоит ожидать в карде пары из таких же звездных и разноплановых бойцов. Тем увлекательнее будут их столкновения", — заявил генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин.

Среди поединков вечера – бой Гамзата Хирамагомедова и Руслана Шамилова, который состоится в рамках основного карда и пройдет в средней весовой категории.

В профессиональных смешанных единоборствах у Хирамагомедова десять побед и четыре поражения. Он также является двукратным чемпионом мира по любительскому MMA и экс-претендентом на титул организации Хабиба Нурмагомедова. Шамилов – бывший обладатель пояса казахстанской лиги Naiza с активом в 11 побед и пять поражений. В своем предыдущем поединке он стал участником первого в мире боя за титулы двух компаний, побившись за трофеи Ural FC и Naiza с Дауреном Ермековым.

Турнир пройдет в Международном центре бокса.

MMA бокс Ural FC
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