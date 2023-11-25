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"Локомотив" упустил победу над "Крыльями Советов" в РПЛ, ведя в два гола

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" и московского "Локомотива" со счетом 3:3 завершили матч 16-го тура чемпионата России.

Игра прошла в Самаре.

На 30-й минуте ранее выступавший за "Крылья Советов" Сергей Пиняев вывел "Локомотив" вперед. Через две минуты Фернандо Костанца сравнял счет. Во втором тайме дубль оформил футболист московской команды Рифат Жемалетдинов (62-я, 84-я минуты). На 90+4 минуте самарец Владимир Писарский сократил отставание. Но еще через несколько минут арбитр Василий Казарцев назначил пенальти в ворота "Локомотива": на 90+10 минуте его реализовал Бенжамин Гарре.

Теперь у "Крыльев Советов" 26 очков, команда занимает третье место в турнирной таблице. У "Локомотива" на балл меньше, он находится на шестой строчке.

Матчем "Крылья Советов" - "Локомотив" открылась программа второго круга чемпионата.

Крылья Советов Локомотив футбол РПЛ
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