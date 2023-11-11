"Локомотив" обыграл "Ахмат" в матче РПЛ
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счётом 2:1 победили грозненский "Ахмат" в домашнем матче 15-го тура РПЛ.
На 66-й минуте Мохамед Конате, реализовав пенальти, вывел "Ахмат" вперёд.
"Локомотив" отыгрался на 80-й минуте (отличился Максим Глушенков), а через минуту провел победный гол (Тимур Сулейманов).
На 90-й минуте футболист "Локомотива" Наир Тикнизян получил вторую желтую карточку и был удалён с поля.
"Локомотив" набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. "Ахмат" - на 14-м месте (12 баллов).