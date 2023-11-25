"Динамо" победило ЦСКА в чемпионате России по футболу

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Динамо" обыграло соперников из ЦСКА в дерби московских команд в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла на поле ЦСКА.

На 7-й минуте Бителло вывел "Динамо" вперед. На 23-й минуте армеец Аббосбек Файзуллаев сравнял счет, на 40-й ворота "Динамо" поразил Антон Заболотный.

"Динамо" смогло отыграться на 55-й минуте благодаря еще одному голу Бителло, а на 74-й победный мяч забил Константин Тюкавин.

В активе "Динамо" теперь 28 очков, команда поднялась на третье место в турнирной таблице. ЦСКА на пятой строчке, 25 баллов.