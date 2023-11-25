"Зенит" разгромил "Сочи" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:0 выиграли у "Сочи" в домашнем матче 16-гоо тура чемпионата России.

На 45+2 минуте отличился Родригао, на 58-й – Вильсон Изидорр, на 89-й – Андрей Мостовой.

На 52-й минуте футболист "Зенита" Клаудиньо не смог реализовать пенальти.

"Зенит" набрал 33 очка и, опередив ФК "Краснодар", вышел на первое место в турнирной таблице. Однако "Краснодар" свой матч в 16-м туре проведет позднее: 26 ноября он в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом".

"Сочи" - на последнем, 16-м месте, у него 10 очков.