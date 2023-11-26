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Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка России

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км классическим стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Хакасии.

Дистанцию он преодолел за 37 минут 29,4 секунды.

Вторым стал Савелий Коростелев, уступивший 6,3 секунды. В тройку лучших также попал Сергей Ардашев (+21,3).

Ранее Большунов выиграл здесь гонку на 10 км и спринт.

Также в воскресенье женскую гонку на 10 км классическим ходом выиграла олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Ее время - 29 минут 17,6 секунды. Второй стала Анастасия Кулешова (+28), третьей - Алина Пеклецова (+33,4).

Александр Большунов
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