"Краснодар" проиграл "Уралу" и остался на втором месте РПЛ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 1:3 уступили екатеринбургскому "Уралу" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 21-й минуте счет стал 1:0 в пользу "Краснодара", это случилось благодаря голу Джона Кордобы. Но уже на 30-й минуте футболист "Урала" Эмерсон сравнял счет.

Во втором тайме "Урал" забил еще два мяча, отличились Андрей Егорычев (60-я минута) и Алексей Каштанов (86).

Потерпев второе поражение в сезоне, "Краснодар" с 32 очками остался на втором месте в турнирной таблице. Сутками ранее его с первого места сместил петербургский "Зенит" (33), разгромивший со счетом 3:0 "Сочи".

"Урал" - на 11-м месте (19).