Поиск

Фигуристы Степанова и Букин выиграли соревнования в танцах на этапе Кубка России

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в соревновании танцоров на шестом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

В сумме оценок за ритм-танец и произвольный прокат они заработали 220,44 балла.

Серебряными призерами московского этапа стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (201,42).

В тройку призеров также попал дуэт Софья Тютюнина/Матвей Грачев (178,04).

Степанова и Букин – двукратные чемпионы России.

Иван Букин Александра Степановоа фигурное катание
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве

Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве

"Краснодар" проиграл "Уралу" и остался на втором месте РПЛ

"Спартак" победил "Балтику" в чемпионате России по футболу

"Динамо" победило ЦСКА в чемпионате России по футболу

"Динамо" победило ЦСКА в чемпионате России по футболу

"Зенит" разгромил "Сочи" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

"Локомотив" упустил победу над "Крыльями Советов" в РПЛ, ведя в два гола

Шесть очков Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Каролину" в матче НХЛ

Паралимпийца Писториуса в январе выпустят на свободу по УДО

Паралимпийца Писториуса в январе выпустят на свободу по УДО

Российским шахматистам продлили разрешение выступать под флагом ФИДЕ

Российским шахматистам продлили разрешение выступать под флагом ФИДЕ

Определились пары стыковых матчей за путевки на Евро-2024

Определились пары стыковых матчей за путевки на Евро-2024
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });