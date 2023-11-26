Фигуристы Степанова и Букин выиграли соревнования в танцах на этапе Кубка России
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в соревновании танцоров на шестом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
В сумме оценок за ритм-танец и произвольный прокат они заработали 220,44 балла.
Серебряными призерами московского этапа стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (201,42).
В тройку призеров также попал дуэт Софья Тютюнина/Матвей Грачев (178,04).
Степанова и Букин – двукратные чемпионы России.