Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка Камила Валиева стала победительницей в соревновании одиночниц в рамках этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве.
В сумме оценок за короткую и произвольную программы она заработала 226,22 балла.
Второе место заняла Вероника Яметова (212,75), третье – Софья Муравьева (210,25).
В соревновании среди мужчин победил Владислав Дикиджи (282,81), в тройку лучших также вошли Марк Кондратюк (275,25) и Даниил Самсонов (265,33), занявшие второе и третье места соответственно.