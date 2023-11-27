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Билеты на спортивные мероприятия в США подорожали за год на четверть

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Цены на билеты на американские спортивные мероприятия в октябре взлетели на 25,1% в годовом выражении, рекордными темпами среди всех компонентов, входящих в индекс потребительских цен, говорится в сообщении министерства труда США.

При этом общая инфляция в Штатах в годовом выражении составила 3,2%.

ЭкономикаСредняя цена билета на Супербоул превысила $7,5 тыс.Читать подробнее

"Такая ситуация наблюдается во всем секторе развлечений и гостеприимства, - отмечает профессор экономики Колледжа Холи-Кросс Виктор Мэтисон. - Люди возвращаются к занятиям, которые им нравились, и готовы много за них платить".

По его словам, помимо повышенного спроса на развлекательные мероприятия после пандемии коронавируса, другими причинами скачка стоимости билетов является использование динамических моделей ценообразования и низкая сравнительная база, потому что в 2022 году команды предлагали значительные скидки на билеты с целью привлечения большего количества зрителей на матчи.

Продажи билетов на игры по американскому футболу и хоккею в 2023 году выросли примерно в два раза по сравнению с прошлым годом, по данным сайта StubHub. Продажи билетов на баскетбол с начала сезона подскочили на 60%.

США
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