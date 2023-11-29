"Ростов" в большинстве сыграл вничью с ЦСКА в плей-офф Кубка России

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" (Ростов-на-Дону) и московского ЦСКА со счетом 1:1 завершили первый матч 1/4 финала Пути РПЛ розыгрыша Кубка России.

На 8-й минуте состоялся автогол армейца Кирилла Набабкина, на 33-й Антон Заболотный поразил ворота "Ростова".

На 77-й минуте ЦСКА оказался в меньшинстве: красную карточку получил Мойзес.

Ответный матч будет проходить в Москве в марте.

Победитель по сумме двух встреч выйдет в полуфинал Пути РПЛ, проигравшая команда продолжит свой путь в сетке Пути регионов (там противостояния состоят из одного матча, а не двух).

Нынешний формат розыгрыша проходит с прошлого сезона, победителем в розыгрыше Кубка тогда стал ЦСКА.