"Динамо" в меньшинстве обыграло "Зенит" в матче плей-офф Кубка России

Сергей Паршивлюк ("Динамо") и Клаудиньо ("Зенит") во время матча Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 1:0 победили петербургский "Зенит" в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

На 74-й минуте игры, прошедшей в Москве, гол провел Федор Смолов. К тому моменту "Динамо" играло в меньшинстве: вторую желтую карточку, приведшую к удалению, получил Хорхе Карраскаль.

Ответная игра пройдет в марте в Санкт-Петербурге.

Победитель по сумме двух встреч выйдет в полуфинал Пути РПЛ, проигравшая команда продолжит свой путь в сетке Пути регионов (там противостояния состоят из одного матча, а не двух).

Нынешний формат розыгрыша проходит с прошлого сезона, победителем в розыгрыше Кубка тогда стал московский ЦСКА.