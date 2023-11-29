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"Спартак" в меньшинстве проиграл "Оренбургу" в матче плей-офф Кубка России

Ответная игра пройдет в марте в Москве

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 0:1 потерпели поражение от "Оренбурга" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

На 10-й минуте пенальти в составе "Оренбурга" реализовал Николай Титков.

На 40-й минуте "Спартак" остался в меньшинстве: красную карточку получил Олег Рябчук.

Ответная игра этих команд пройдет в марте в Москве.

Победитель по сумме двух встреч выйдет в полуфинал Пути РПЛ, проигравшая команда продолжит свой путь в сетке Пути регионов (там противостояния состоят из одного матча, а не двух).

Нынешний формат розыгрыша проходит с прошлого сезона, победителем в розыгрыше Кубка тогда стал московский ЦСКА.

Оренбург Спартак Кубок России по футболу
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