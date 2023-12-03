Россиянин Царукян нокаутировал американца Дариуша в главном бое турнира UFC
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Арман Царукян победил американского бойца Бенеила Дариуша в главном поединке турнира UFC Fight Night 233 в Остине (США).
Бой завершился досрочно уде в первом раунде, когда Царукян нокаутировал соперника.
Царукян – россиянин армянского происхождения, на его счету в смешанных единоборствах теперь 21 победа при трех поражениях. Дариуш потерпел шестое поражение при 22 победах, один поединок с его участием завершился вничью.