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Россиянин Царукян нокаутировал американца Дариуша в главном бое турнира UFC

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Арман Царукян победил американского бойца Бенеила Дариуша в главном поединке турнира UFC Fight Night 233 в Остине (США).

Бой завершился досрочно уде в первом раунде, когда Царукян нокаутировал соперника.

Царукян – россиянин армянского происхождения, на его счету в смешанных единоборствах теперь 21 победа при трех поражениях. Дариуш потерпел шестое поражение при 22 победах, один поединок с его участием завершился вничью.

UFC Арман Царукян
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