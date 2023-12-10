"Краснодар" обыграл ЦСКА и вновь стал лидером РПЛ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 1:0 победили московский ЦСКА в домашнем матче 18-го тура чемпионата России.

Гол состоялся на 90-й минуте, когда ворота армейцев поразил Никита Кривцов.

Победа позволила "Краснодару" набрать 38 очков и вернуться на первое место в турнирной таблице. Команда опережает идущий вторым "Зенит" на два очка и в таком статусе уходит на зимний перерыв. В топ-3 также входит московское "Динамо" - 32 очка.

ЦСКА опускается на восьмое место, 28 очков. Столько же баллов набрал и имеет преимущество по дополнительным показателям казанский "Рубин". Клуб из столицы Татарстана в параллельно шедшем матче нанес в Калининграде поражение местной "Балтике" - 1:0. На 7-й минуте отличился Мирлинд Даку.

"Балтика" занимает 15-е место, 13 очков.

Этими матчами завершилась программа 18-го тура осенней части чемпионата. Турнир возобновится в марте.