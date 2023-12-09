Поиск

"Спартак" разгромил "Крылья Советов" в последнем туре РПЛ перед зимним перерывом

"Спартак" разгромил "Крылья Советов" в последнем туре РПЛ перед зимним перерывом
Квинси Промес ("Спартак") во время матча
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" обыграл самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:0.

Игра прошла на стадионе Открытие Банк Арена при температуре минус 13 градусов.

За "Спартак" гол уже на второй минуте встречи забил Квинси Промес. Отличились также Александр Соболев (8-я минута) и Кристофер Мартинс Перейра (50-я минута).

В турнирной таблице "Спартак" занимает пятое место с 30 очками, "Крылья Советов" - шестое место (29 очков).

Как сообщалось, 3 декабря главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль был удален арбитром с поля за конфликт с Бернардом Беришей. Тогда "Спартак" проиграл со счетом 1:2 грозненскому "Ахмату". Абаскаль дисквалифицирован на три игры.

Спартак Крылья Советов РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МОК допустил нейтральных российских спортсменов на Игры в Париже в 2024 году

МОК допустил нейтральных российских спортсменов на Игры в Париже в 2024 году

Экс-россиянин Володин в паре с немецкой фигуристкой выиграл финал Гран-при

Экс-россиянин Володин в паре с немецкой фигуристкой выиграл финал Гран-при

"Спартак" обыграл "Динамо" в КХЛ, команды забросили 15 шайб

"Зенит" проиграл "Локомотиву" в 17-м туре РПЛ и потерял первое место в зачете

"Зенит" проиграл "Локомотиву" в 17-м туре РПЛ и потерял первое место в зачете

Сборную России не включили в число участников жеребьёвки Лиги наций-2024/2025

Сборную России не включили в число участников жеребьёвки Лиги наций-2024/2025

BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России

Россия поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА

"Арсенал" и ПСВ вышли в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

"Галатасарай" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в Лиге чемпионов УЕФА

"Динамо" в меньшинстве обыграло "Зенит" в матче плей-офф Кубка России

"Динамо" в меньшинстве обыграло "Зенит" в матче плей-офф Кубка России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });