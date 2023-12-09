"Спартак" разгромил "Крылья Советов" в последнем туре РПЛ перед зимним перерывом

Квинси Промес ("Спартак") во время матча Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" обыграл самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:0.

Игра прошла на стадионе Открытие Банк Арена при температуре минус 13 градусов.

За "Спартак" гол уже на второй минуте встречи забил Квинси Промес. Отличились также Александр Соболев (8-я минута) и Кристофер Мартинс Перейра (50-я минута).

В турнирной таблице "Спартак" занимает пятое место с 30 очками, "Крылья Советов" - шестое место (29 очков).

Как сообщалось, 3 декабря главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль был удален арбитром с поля за конфликт с Бернардом Беришей. Тогда "Спартак" проиграл со счетом 1:2 грозненскому "Ахмату". Абаскаль дисквалифицирован на три игры.