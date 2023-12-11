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Ибрагимович назначен старшим советником руководства "Милана"

Ибрагимович назначен старшим советником руководства "Милана"
Фото: Nicolo Campo/LightRocket via Getty Images

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович вернулся в футбольный клуб "Милан".

Он назначен на должность старшего советника по спортивным вопросам руководства компании RedBird, которая владеет итальянским клубом. Также, следует из заявления RedBird, Ибрагимович стал операционным партнёром.

42-летний нападающий объявил о завершении карьеры летом 2023 года.

В течение карьеры швед играл за такие клубы как "Милан", "Ювентус", "Интер", "Аякс", "Барселона", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", а также "Лос-Анджелес Гэлакси".

"Милан" в настоящее время идет на третьем месте в чемпионате Италии.

Златан Ибрагимович футбол Италия Милан RedBird
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