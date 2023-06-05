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Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - 41-летний шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ибрагимович объявил об этом после завершения матча 38-го тура чемпионата Италии "Милан" - "Верона" (3:1).

"Мне трудно дышать, но все в порядке. Так много воспоминаний на "Сан-Сиро"... Сначала он подарил мне любовь, а потом – счастье. Я благодарю свою семью за терпение. Благодарю свою вторую семью – игроков, тренера, персонал, менеджеров. Наконец, от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами", – сказал форвард "Милана", - заявил футболист во время церемонии, которая прошла после матча.

Ибрагимович также играл за "Аякс", "Мальме", "Ювентус", "ПСЖ", "Интер", "Барселону", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Манчестер Юнайтед".

Шведский нападающий пять раз выигрывал чемпионат Италии (два раза - в составе "Милана" и три раза - в составе "Интера"), четыре раза становился чемпионом Франции, дважды - чемпионом Нидерландов и один раз - чемпионом Испании.

Златан Ибрагимович
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