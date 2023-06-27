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Ибрагимович допустил возобновление карьеры

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович не исключит, что возобновит выступления в профессиональном спорте.

"Прошло всего три недели, может быть, я вернусь к игре, кто знает. Может быть, через месяц я буду в тренировочном лагере с "Миланом", - приводит слова 41-летнего Ибрагимовича Sport Mediaset.

О решении завершить карьеру швед объявил 5 июня.

Последним его клубом был "Милан", также он играл за "Аякс", "Мальме", "Ювентус", ПСЖ, "Интер", "Барселону", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Манчестер Юнайтед".

Шведский нападающий пять раз выигрывал чемпионат Италии (два раза - в составе "Милана" и три раза - в составе "Интера"), четыре раза становился чемпионом Франции, дважды - чемпионом Нидерландов и один раз - чемпионом Испании.

Златан Ибрагимович
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