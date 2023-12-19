Месси в седьмой раз признан футболистом года по версии Goal

Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии журнала Goal.

Лауреатом премии он стал в седьмой раз, что является обновлением рекорда. Рекорд был побит в прошлый раз, до этого Месси был пятикратным обладателем приза – как португалец Криштиану Роналду.

В 2023 году Месси выиграл чемпионат Франции в составе "Пари Сен-Жермен". Летом перешел в "Интер Майами" (США), вместе с которым стал победителем североамериканского Кубка лиг, что сделало его самым титулованным футболистом мира – 44 трофея.

Также Месси в 2023 году в восьмой раз получил "Золотой мяч".

В топ-5, помимо Месси, попали Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити"), Джуд Беллингем (Англия, "Реал"), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Кевин Де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити").

Все титулы Лионеля Месси

В составе "Барселоны"

Чемпион Испании (10), обладатель Суперкубка Испании (8), Кубка Испании (7), победитель Лиги чемпионов (4), Суперкубка УЕФА, клубного ЧМ (по 3).

В составе "Пари Сен-Жермен"

Чемпион Франции (2), обладатель Суперкубка Франции.

В составе "Интер Майами"

Победитель Кубка Лиг

В составе сборной Аргентины

Чемпион мира, обладатель Кубка Америки, победитель Финалиссимы, чемпион Олимпийских игр, чемпион молодежного чемпионата мира.