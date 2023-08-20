Месси стал самым титулованным футболистом в мире

В составе "Интер Майами" аргентинец стал обладателем североамериканского Кубка лиг.

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Интер Майами" стали обладателями североамериканского Кубка лиг.

В финальном матче они обыграли другую команду из США, "Нэшвилл". На 23-й минуте "Интер Майами" повел в счете благодаря голу Лионеля Месси, на 57-й минуте Фабрис Пико сравнял счет.

В серии пенальти успешнее оказались игроки команды из Майами (10:9).

Таким образом, перешедший в "Интер Майами" летом этого года Лионель Месси завоевал первый трофей с новым клубом. А по числу титулов он побил рекорд мира в истории футбола – 43. Аргентинец по этому показателю обошел бразильского защитника Дани Алвеса (43).

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