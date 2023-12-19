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Мюллер продлил контракт с "Баварией"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщается на сайте "Баварии".

Контракт с 34-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2025 года.

Мюллер играл в молодежной команде "Баварии", а в основном составе дебютировал в 2008 году. Будучи игроком мюнхенского клуба, он 12 раз выиграл чемпионат Германии, восемь раз – Суперкубок Германии, шесть – Кубок Германии, по два раза – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира. Он – чемпион мира-2014 в составе сборной Германии.

футбол Германия Бавария Томас Мюллер
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