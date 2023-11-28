"Бавария" продлила контракт с Нойером

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Немецкий футбольный клуб "Бавария" подписал новые соглашения с голкиперами команды Мануэлем Нойером и Свеном Ульрайхом.

Контракты будут действовать до 30 июня 2025 года, сообщается на сайте "Баварии".

37-летний Нойер – основной голкипер "Баварии", ее цвета защищает с 2011 года, в ее составе стал 11-кратным чемпионом Германии, семь раз выиграл Суперкубок, пять – Кубок Германии, по два раза – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира. В 2014 году в составе сборной Германии выиграл ЧМ.

Значительную часть предыдущего сезона и начало нынешнего Нойер пропустил из-за травмы.

37-летний Ульрайх является игроком "Баварии" с 2021 года, на его счету шесть титулов в чемпионатах Германии, четыре – Суперкубка Германии, три – Кубка Германии, был заявлен в составе "Баварии", выигравшей Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.