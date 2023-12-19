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"Динамо" победило ЦСКА в московском дерби КХЛ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" нанесли поражение столичному ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч завершился со счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) в пользу "Динамо", в составе которого голы провели Седрик Пакетт (12-я минута), Никита Гусев (16), Даниил Пыленков (37), Артем Ильенко (37). Все точные броски динамовцы забросили в большинстве. Автор гола у ЦСКА – Кирилл Долженков (26).

"Динамо" набрало 58 очков, по их числу догнало лидирующий в Западной конференции "Спартак" (у того преимущество по дополнительным показателям). ЦСКА – на шестой строчке Запада, 46 баллов.

КХЛ хоккей Динамо ЦСКА
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