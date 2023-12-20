Поиск

Кремлев заверил, что поручение президента о спортивных парадах будет выполнено срок

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что сейчас готовятся списки участников спортивных парадов, предложение о проведении которых поручил представить до 1 марта президент России Владимир Путин.

"На данный момент мы плотно прорабатываем систему взаимодействия по данному вопросу, готовим списки участников, взаимодействуем со всеми официальными федерациями. Данное поручение будет исполнено в срок", - написал Кремлев в телеграме.

"В параде на Красной площади мы планируем участие всех, кто разделяет наши спортивные принципы и искренне любит спорт. В свою очередь, для людей это будет еще одно знаковое событие, которое подарит незабываемые эмоции, создаст невероятную атмосферу, а также поможет многим найти свой спортивный интерес и познакомиться с новыми людьми, как в своих дисциплинах, так и в совершенно новых, непознанных ранее границах", - добавил он.

"Сама идея пришла к нам на основе Советских парадов, которые показывали всему миру единство, сплоченность и нерушимую спортивную веру в то, что спорт объединяет все поколения и каждого человека, который с ним связан", - заявил Кремлев.

Владимир Путин Умар Кремлев бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФС отказался от перехода из УЕФА в Азию

РФС отказался от перехода из УЕФА в Азию

Киберспортивную команду отстранили по ходу турнира из-за россиян в составе

Киберспортивную команду отстранили по ходу турнира из-за россиян в составе

Три россиянина признаны звездами дня в НХЛ

"Манчестер Сити" вышел в финал клубного ЧМ по футболу

Мюллер продлил контракт с "Баварией"

Месси в седьмой раз признан футболистом года по версии Goal

Месси в седьмой раз признан футболистом года по версии Goal

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Салернитану" в чемпионате Италии

"Флуминенсе" стал первым финалистом клубного ЧМ по футболу

"Флуминенсе" стал первым финалистом клубного ЧМ по футболу

Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

IIHF отклонил апелляции хоккеиста Ивана Федотова и ЦСКА на введенные санкции

IIHF отклонил апелляции хоккеиста Ивана Федотова и ЦСКА на введенные санкции
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });