Кремлев заверил, что поручение президента о спортивных парадах будет выполнено срок

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что сейчас готовятся списки участников спортивных парадов, предложение о проведении которых поручил представить до 1 марта президент России Владимир Путин.

"На данный момент мы плотно прорабатываем систему взаимодействия по данному вопросу, готовим списки участников, взаимодействуем со всеми официальными федерациями. Данное поручение будет исполнено в срок", - написал Кремлев в телеграме.

"В параде на Красной площади мы планируем участие всех, кто разделяет наши спортивные принципы и искренне любит спорт. В свою очередь, для людей это будет еще одно знаковое событие, которое подарит незабываемые эмоции, создаст невероятную атмосферу, а также поможет многим найти свой спортивный интерес и познакомиться с новыми людьми, как в своих дисциплинах, так и в совершенно новых, непознанных ранее границах", - добавил он.

"Сама идея пришла к нам на основе Советских парадов, которые показывали всему миру единство, сплоченность и нерушимую спортивную веру в то, что спорт объединяет все поколения и каждого человека, который с ним связан", - заявил Кремлев.