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"Манчестер Сити" впервые выиграл клубный чемпионат мира

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Английский "Манчестер Сити" одержал победу над бразильским "Флуминенсе" в финальном матче чемпионата мира по футболу среди клубов.

Встреча в Саудовской Аравии завершилась со счетом 4:0 в пользу английской команды.

На 1-й минуте гол провел Хулиан Альварес. На 27-й минуте состоялся автогол футболиста "Флуминенсе" Нино. На 72-й минуте в составе "Сити" точный удар нанес Фил Фоден, на 88-й вновь отличился Хулиан Альварес.

В турнире принимают участие победители континентальных клубных соревнований. Действующим победителем клубного ЧМ до нынешнего розыгрыша был испанский "Реал", он же является самым титулованным: пять выигранных трофеев.

"Манчестер Сити" выиграл клубный ЧМ впервые в истории, равно как впервые он летом 2023 года стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

"Манчестер Сити" в 2023 году выиграл пять турниров: чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ.

Манчестер Сити футбол Флуминенсе
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