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"Манчестер Сити" вышел в финал клубного ЧМ по футболу

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Английский "Манчестер Сити" со счетом 3:0 взял верх над японской командой "Урава Ред Даймондс" в полуфинале проходящего в Саудовской Аравии чемпионата мира по футболу среди клубов.

Спорт"Флуминенсе" стал первым финалистом клубного ЧМ по футболу"Флуминенсе" стал первым финалистом клубного ЧМ по футболуЧитать подробнее

На 45+1 минуте состоялся автогол футболиста "Уравы" Мариуса Хейботена. На 50-й минуте счет стал 2:0 в пользу "Сити" - отличился Матео Ковачич. Через девять минут гол в составе английского клуба провел Барнарду Силва.

В результате "Манчестер Сити" вышел в финал, где сыграет с бразильским "Флуминенсе". "Урава" в матче за третье место встретится с египетским клубом Аль-Ахли". Оба матча пойдут 22 декабря.

В турнире принимают участие победители континентальных клубных соревнований. Триумфаторы Лиги чемпионов УЕФА и южноамериканского Кубка Либертадорес начинают турнирный путь с полуфинала.

Действующий победитель клубного ЧМ – испанский "Реал", он же является самым титулованным: пять выигранных трофеев.

Манчестер Сити футбол клубный ЧМ по футболу
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