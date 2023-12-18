"Флуминенсе" стал первым финалистом клубного ЧМ по футболу
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Бразильский "Флуминенсе" со счетом 2:0 победил египетскую команду "Аль-Ахли" в матче 1/2 финала проходящего в Саудовской Аравии чемпионата мира среди клубов.
На 71-й минуте пенальти реализовал Джон Арьяс, на 90-й отличился Джон Кеннеди.
В финале "Флуминенсе" сыграет с победителем пары "Урава Ред Даймондс" (Япония) – "Манчестер Сити" (Англия).
В турнире принимают участие победители континентальных клубных соревнований. Триумфаторы Лиги чемпионов УЕФА и южноамериканского Кубка Либертадорес начинают турнирный путь с полуфинала.
Действующий победитель клубного ЧМ – испанский "Реал", он же является самым титулованным: пять выигранных трофеев.