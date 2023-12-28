Внук Карполя сменил легендарного деда на посту главного тренера "Уралочки"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Михаил Карполь назначен на должность главного тренера "Уралочки-НТМК", сообщает пресс-служба екатеринбургского волейбольного клуба.

"Ранее Михаил Карполь уже являлся главным тренером молодежной команды нашего клуба, затем старшим тренером "Уралочки-НТМК", а в сезоне 2021/2022 занимал должность главного тренера основной команды "Уралочки", - говорится в сообщении.

Михаил Карполь – внук легендарного советского и российского тренера Николая Карполя. Тот был предшественником своего внука на посту главного тренера "Уралочки-НТМК". В системе екатеринбургского клуба 85-летний Николай Карполь отработал свыше 49 лет.

Под руководством Карполя-старшего "Уралочка" стала 11-кратным чемпионом СССР, 14-кратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка европейских чемпионов, сборная СССР дважды выиграла Олимпийские игры, один раз – чемпионат мира, три раза – чемпионат Европы. Сборная СССР становилась призером ОИ, чемпионатов мира, четырехкратным чемпионом Европы.