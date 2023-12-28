Поиск

Внук Карполя сменил легендарного деда на посту главного тренера "Уралочки"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Михаил Карполь назначен на должность главного тренера "Уралочки-НТМК", сообщает пресс-служба екатеринбургского волейбольного клуба.

"Ранее Михаил Карполь уже являлся главным тренером молодежной команды нашего клуба, затем старшим тренером "Уралочки-НТМК", а в сезоне 2021/2022 занимал должность главного тренера основной команды "Уралочки", - говорится в сообщении.

Михаил Карполь – внук легендарного советского и российского тренера Николая Карполя. Тот был предшественником своего внука на посту главного тренера "Уралочки-НТМК". В системе екатеринбургского клуба 85-летний Николай Карполь отработал свыше 49 лет.

Под руководством Карполя-старшего "Уралочка" стала 11-кратным чемпионом СССР, 14-кратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка европейских чемпионов, сборная СССР дважды выиграла Олимпийские игры, один раз – чемпионат мира, три раза – чемпионат Европы. Сборная СССР становилась призером ОИ, чемпионатов мира, четырехкратным чемпионом Европы.

волейбол Уралочка-НТМК Михаил Карполь Николай Карполь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Малкин вышел на второе место по числу голов в НХЛ среди россиян

Малкин вышел на второе место по числу голов в НХЛ среди россиян

"Торпедо" заявило Хабибулина на сезон в качестве вратаря

Леонид Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа"

Леонид Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа"

Роналду возглавил список лучших бомбардиров года в мире

Гол Ковальчука не помог "Спартаку" избежать поражения от "Торпедо"

ОКР начал выплату компенсаций атлетам, которые не поедут на ОИ

ФИФА пригрозила сборной Бразилии отстранением

ФИФА пригрозила сборной Бразилии отстранением

Джим Рэтклифф купит 25% клуба Manchester United за 1,25 млрд фунтов

Гол Ковальчука помог "Спартаку" одолеть "Куньлунь" в КХЛ

Гол Ковальчука помог "Спартаку" одолеть "Куньлунь" в КХЛ

Россиянин Бивол защитил титул чемпиона WBA

Россиянин Бивол защитил титул чемпиона WBA
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });