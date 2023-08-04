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Российской волейболистке Антроповой дали итальянское гражданство

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российская волейболистка Екатерина Антропова получила гражданство Италии, говорится в сообщении на сайте правительства Италии.

Отмечается, что решение в отношении спортсменки было принято "за отличные спортивные результаты, достигнутые в своей дисциплине".

Антропова родилась в Исландии в семье российских спортсменов – баскетболиста Михаила Антропова и гандболистки Ольги Антроповой. Вызывалась в юношескую сборную России. В 2018 году переехала в Италию и стала играть за местные клубы. Сейчас защищает цвета команды "Савион Дель Бене".

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