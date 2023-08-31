В США установили рекорд мира по посещаемости женского соревнования

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Матч чемпионата Национальной студенческой лиги США между женскими волейбольными клубами "Небраска" и "Омаха" собрал 92003 зрителей.

Это – новый мировой рекорд по посещаемости соревнований среди женщин.

Предыдущий рекорд был установлен на финале женской футбольной Лиги чемпионов между испанскими клубами "Барселона" и "Реал" в марте 2022 года. Ту игру посетили 91553 человека.

Матч "Небраска" - "Омаха" прошел на Memorial Stadium в Линкольне, где также проводятся и игры по футболу. Сама арена вмещает 85 458 человек, однако зрители заполнили и пространство непосредственно около волейбольной площадки (которая по размеру меньше футбольной, что дает возможность для создания и стоячих мест).

Встреча завершилась победой "Небраски" со счетом 3:0 по партиям.