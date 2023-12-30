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Матч теннисного турнира ATP в Австралии прервали из-за ядовитой змеи

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Матч квалификации на теннисный турнир категории ATP Brisbane International в Австралии был прерван из-за появления на корте ядовитой змеи, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел во время игры между 98-й ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом и 272-й ракеткой австралийцем Джеймсом Маккейбом. Во втором сете на корт выползла 50-метровая восточная змея, в результате судье пришлось приостановить игру

Организаторы турнира вызвали сотрудников службы безопасности, после того, как змея была поймана и убрана с площадки, игра была возобновлена. Она завершилась со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу чемпиона US Open Тима.

теннис Австралия
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