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Чех Мацик выиграл "Дакар" в зачете грузовиков

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Чешский экипаж Мартина Мацика на Iveco стал победителем ралли-марафона "Дакар"-2024 в зачете грузовиков.

Общее время победителей – 54 часа 34 минуты 48 секунд.

Второе место в итоговом зачете заняли еще одни представители Чехии, экипаж Алеша Лопрайса (Praga) с отставанием в 1 час 54 минуты 39 секунд.

Третье место занял нидерландец Митчел ван ден Бринк (Iveco), который проиграл Мацику 4 часа 29 минут 26 секунд.

Самой титулованной командой является российский "КАМАЗ-Мастер", он - 19-кратный победитель ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков. В последнее время команда участие в "Дакаре" не принимает из-за санкций.

Ралли "Дакар"

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Дакар КАМАЗ-Мастер автоспорт
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