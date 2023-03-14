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В "КАМАЗ-Мастере" заявили, что некоторые участники "Дакара" хотят возвращения команды

В "КАМАЗ-Мастере" заявили, что некоторые участники "Дакара" хотят возвращения команды
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Не все участники ралли-рейда "Дакар" с воодушевлением восприняли отсутствие "КАМАЗ-Мастер" на марафоне в 2023 году, заявил пилот российской команды Антон Шибалов.

"Есть иностранные пилоты, с которыми общаемся, действительно есть приятели, друзья. Даже те, кто не из грузовых, а из других дисциплин, говорят: "без вас уже не так интересно". Но есть и те, кто говорят, что интрига выросла, появились шансы у других команд. Ну ладно: все, что ни делается – к лучшему, пускай пользуются моментом", - сказал Шибалов.

Самая титулованная на "Дакаре" команда, "КАМАЗ-Мастер", пропустила ралли-рейд в 2023 в связи с ситуацией на Украине. По словам Шибалова, ранее неоднократно участвовавшего в этих соревнованиях, за "Дакаром" он в этом году "следил в меньшей степени".

"Пару раз посмотрел результаты – и все. Если бы наши ехали, конечно, следил бы каждый день", - сказал он.

"Дакар" в плане состязаний, конкуренции ослаб, потеряв две команды – "КАМАЗ-Мастер" и белорусскую "МАЗ-"СПОРТавто". Это самые были лидеры на "Дакаре", - отметил Шибалов.

Победителем "Дакара-2023" в зачете грузовиков стал нидерландец Янус ван Кастерен (Iveco).

автоспорт Дакар КАМАЗ-Мастер Антон Шибалов
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