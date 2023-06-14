Китайский пилот выступит в составе "КАМАЗ-Мастер" на ралли "Шелковый путь"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Команда "КАМАЗ-мастер" примет участие в международном ралли "Шелковый путь" 2023 года пятью экипажами.

Как сообщает пресс-служба команды, в гонке примут участие экипажи: Дмитрий Сотников - Руслан Ахмадеев - Ильгиз Ахметзянов, Эдуард Николаев - Евгений Яковлев - Богдан Каримов, Андрей Каргинов - Иван Мальков - Вадим Ахметов, Сергей Куприянов - Дмитрий Никитин - Иван Татаринов и китайско-российский экипаж Хоу Хуннин - Шен Синь - Сергей Кренев.

Хоу Хуннин и Шэнь Синь, выступавшие на ралли "Шёлковый путь-2016" вместе с российским механиком, уже имеют в своей копилке пятое место этого международного соревнования.

Сотников и Каргинов будут пилотировать спортивные грузовики КАМАЗ-435091 семейства К5. Экипаж Николаева выступит на новой версии капотного спортивного грузовика - КАМАЗ-435091К. Экипаж Куприянова будет выступать на грузовике "КАМАЗ", использующем в качестве топлива газодизельную смесь.

Международное ралли "Шелковый путь -2023" пройдет 6 по 15 июля. Маршрут ралли, состоящий из девяти этапов, проложен по территории 13 регионов России со стартом в Казани и финишем в Москве. Предстартовые мероприятия начнутся 5 июля в Казани. 7 июля, на следующий день после торжественного старта на площади Тысячелетия, караван участников выдвинется в Уфу, затем достигнет трасс на восточном склоне Южного Урала в окрестностях Магнитогорска, а оттуда отправится на территории Оренбургской, Самарской и Саратовской областей. Затем спортсмены достигнут самой южной точки маршрута - города Волгограда, а оттуда через Липецк направятся к Москве, где на Васильевском спуске состоится торжественная церемония финиша ралли.

В общей сложности спортсменам предстоит преодолеть 5 241 километр, из которых 2 280 составят спецучастки.

На старт по традиции выйдут не только участники на мотовездеходах, внедорожниках и грузовиках, но также мотоциклисты и квадроциклисты.