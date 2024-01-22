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Чемпион мира Петровский из-за травмы пропустит "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Чемпион мира по боксу российский тяжеловес Марк Петровский не сможет выступить на турнире серии "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове. Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, спортсмен получил травму.

Петровский должен был в со-главном поединке турнира должен был провести бой с хорватом Марко Миланом за звание чемпиона Европы по версии IBA.

СпортПетровский и Шумков выступят на турнире "Ночь чемпионов IBA" в СерпуховеЧитать подробнее

В итоге в со-главном поединке турнира 3 февраля будет разыгран пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг. Чемпион России-2022 и участник чемпионата мира-2023 Павел Сосулин оспорит вакантный титул в 8-раундовом поединке с экс-чемпионом WBO European Фатихом Келешем из Турции.

Совмещающий выступления в олимпийском боксе Сосулин в последний раз боксировал по профессионалам в октябре 2023 года, когда в Перми досрочно победил Бахромжона Фозилова из Узбекистана. Келеш выходил на ринг в конце сентября в со-главном событии шоу в Белеке "Гассиев-Валлин", когда раздельным решением судей уступил россиянину Хусейну Байсангурову.

В главном поединке за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг, как сообщалось, поспорят трехкратный чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков и финалист чемпионата мира в Ташкенте кубинец Сайдель Хорта.

Поединок будет состоять из десяти раундов.

IBA Серпухов бокс Марк Петровский
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