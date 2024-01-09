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Петровский и Шумков выступят на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Первый в 2024 году вечер профессионального бокса в рамках серии "Ночь чемпионов IBA" пройдет 3 февраля в Серпухове, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В главном поединке за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг поспорят трехкратный чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков и финалист чемпионата мира в Ташкенте кубинец Сайдель Хорта.

Поединок будет состоять из десяти раундов.

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В отличие от кубинца, у Шумкова есть опыт выступления по профессионалам: в ноябре 2023 года россиянин техническим нокаутом одолел своего соотечественника Гарика Геворкяна. Также Шумков неоднократно раз выступал на турнирах "Ночь чемпионов IBA", однако никогда еще не был хедлайнером шоу.

В со-главном событии турнира в Серпухове чемпион мира-2021 россиянин Марк Петровский в восьмираундовом поединке проведет бой с хорватом Марко Миланом за звание чемпиона Европы по версии IBA. В активе Петровского семь побед по профессионалам (5 - нокаутом).

Также в рамках шоу 3 февраля в Серпухове запланированы бои с участием титулованных россиян Павла Сосулина, Ильи Попова и Артёма Сусленкова, а также выступающих за Сербию Артёма Агеева и Владимира Мирончикова.

Чемпион Юношеских Олимпийских игр-2018, участник чемпиона мира-2019, призёр чемпионатов России Илья Попов проведёт шестираундовый бой в весе 63,5 кг с участником Олимпийских игр 2016 и 2020 годов Джавидом Челебиевым из Азербайджана.

Бронзовый призёр чемпионата мира-2021 Мирончиков в бою в весе до 80 кг встретится с двукратным олимпийским чемпионом Арленом Лопесом из Кубы.

Соперники остальных боксёров будут объявлены позднее.

Вечер бокса будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA).

IBA бокс Всеволод Шумков Марк Петровский
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