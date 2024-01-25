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Бой россиян Бивола и Бетербиева ориентировочно назначен на 1 июня

Бой россиян Бивола и Бетербиева ориентировочно назначен на 1 июня
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между российскими тяжеловесами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым предварительно назначен на первый день лета. Об этом заявил менеджер Бивола Артур Корнилов.

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"Как я уже говорил, с нашей стороны все согласовано. Со стороны команды Бетербиева - нас пока не информировали. Ориентировочная дата боя — 1 июня в Саудовской Аравии. Официальная информация будет исходить от организаторов, - приводит слова Корнилова "Матч ТВ".

33-летний Бивол в декабре 2023 года защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, победив британца Артура. На счету Бивола на профессиональном ринге 22 победы в 22 поединках (11 – нокаутом).

39-летний Бетербиев 18 января защитил титулы по версиям WBC, WBO и IBF, победив британца Каллума Смита. На счету Бетербиева 20 досрочных побед в 20 профессиональных боях

бокс Артур Бетербиев Дмитрий Бивол
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