СМИ сообщили о подписании Биволом контракта на бой с Бетербиевым

Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российский боксер Дмитрий Бивол подписал контракт на поединок со своим соотечественником Артуром Бетербиевым. Об этом написал в соцсетях журналист Дан Рафаэль.

Детали ожидаемого боя – место и время проведения – не уточняются.

Тема проведения поединка между Бивлом и Бетербиевым обсуждается на протяжении нескольких лет. Эксперты считают, что этот бой будет носить статус боя десятилетия.

33-летний Бивол в декабре 2023 года защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, победив британца Артура. Победу россиянину присудили единогласным решением судей. На счету Бивола на профессиональном ринге 22 победы в 22 поединках (11 – нокаутом).

Бетербиев я январе техническим нокаутом взял верх над британцем Ярдом, поединок завершился в седьмом раунде. В результате россиянин защитил титулы по версиям WBC, IBF и WBO. 38-летний Бетербиев одержал 19 побед в 19 боях и все – нокаутом.