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СМИ сообщили о подписании Биволом контракта на бой с Бетербиевым

СМИ сообщили о подписании Биволом контракта на бой с Бетербиевым
Дмитрий Бивол
Фото: Richard Pelham/Getty Images

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российский боксер Дмитрий Бивол подписал контракт на поединок со своим соотечественником Артуром Бетербиевым. Об этом написал в соцсетях журналист Дан Рафаэль.

СпортАртур Бетербиев допустил, что проведет бой с Дмитрием БиволомАртур Бетербиев допустил, что проведет бой с Дмитрием БиволомЧитать подробнее

Детали ожидаемого боя – место и время проведения – не уточняются.

Тема проведения поединка между Бивлом и Бетербиевым обсуждается на протяжении нескольких лет. Эксперты считают, что этот бой будет носить статус боя десятилетия.

33-летний Бивол в декабре 2023 года защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, победив британца Артура. Победу россиянину присудили единогласным решением судей. На счету Бивола на профессиональном ринге 22 победы в 22 поединках (11 – нокаутом).

Бетербиев я январе техническим нокаутом взял верх над британцем Ярдом, поединок завершился в седьмом раунде. В результате россиянин защитил титулы по версиям WBC, IBF и WBO. 38-летний Бетербиев одержал 19 побед в 19 боях и все – нокаутом.

Дмитрий Бивол бокс Артур Бетербиев
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