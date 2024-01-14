Российский боксер Бетербиев защитил титулы по версиям WBC, WBO и IBF

Фото: AP/TASS

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россиянин Артур Бетербиев победил британца Каллума Смита в главном поединке боксерского турнира в Квебеке.

Бой завершился в седьмом раунде техническим нокаутом.

В результате Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе.

На счету 38-летнего россиянина на профессиональном ринге теперь 20 побед в 20 поединках, все – нокаутом. 33-летний Смит потерпел второе поражение, имея в своем активе 29 побед (21 – нокаутом).

Поединок носил статус главного боя боксерского вечера, в рамках которого состоялось противостояние с участием еще одного россиянина. Трехкратный чемпион России, полутяжеловес Имам Хатаев техническим нокаутом одолел поляка Михала Людвичака.