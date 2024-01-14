Поиск

Российский боксер Бетербиев защитил титулы по версиям WBC, WBO и IBF

Российский боксер Бетербиев защитил титулы по версиям WBC, WBO и IBF
Фото: AP/TASS

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россиянин Артур Бетербиев победил британца Каллума Смита в главном поединке боксерского турнира в Квебеке.

Бой завершился в седьмом раунде техническим нокаутом.

В результате Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе.

На счету 38-летнего россиянина на профессиональном ринге теперь 20 побед в 20 поединках, все – нокаутом. 33-летний Смит потерпел второе поражение, имея в своем активе 29 побед (21 – нокаутом).

Поединок носил статус главного боя боксерского вечера, в рамках которого состоялось противостояние с участием еще одного россиянина. Трехкратный чемпион России, полутяжеловес Имам Хатаев техническим нокаутом одолел поляка Михала Людвичака.

Артур Бетербиев бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Выступавшая за Россию Губанова завоевала серебро ЧЕ по фигурному катанию

Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на этапах Кубка России

СКА забросил "Спартаку" пять шайб и обошел его в таблице КХЛ

Определились соперники всех россиян по первому кругу Australian Open

Трое сбежавших из России фехтовальщиков решили выступить на ОИ за сборную США

Трое сбежавших из России фехтовальщиков решили выступить на ОИ за сборную США

"Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании и сыграет с "Реалом"

Португалец Жоаким Пинту возглавил селекционный отдел "Спартака"

Большунов выиграл 13-ю гонку подряд на этапах Кубка России

Большунов выиграл 13-ю гонку подряд на этапах Кубка России

Тренер Свен-Йоран Эрикссон заявил, что жить ему осталось год из-за рака

Тренер Свен-Йоран Эрикссон заявил, что жить ему осталось год из-за рака

Россиянин Ничушкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });