В Кремле заверили, что российских фигуристов не лишат чемпионских призовых ОИ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не принимают решения о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и о лишении сборной России золотой олимпийской медали.

"Мы не согласны с этими решениями, ни с решением суда, ни с решением федерации (Международный союз конькобежцев), мы их не принимаем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать вердикты CAS и ISU.

Представитель Кремля отметил при этом: "Вместе с тем мы считаем, что, безусловно, со всеми соответствующими структурами надо продолжать работу. Если имеются хоть какие-то возможности для оспаривания, для продолжения защиты прав наших спортсменов, их нужно мобилизовать до конца".

Песков заявил также, что члены олимпийской сборной по фигурному катанию, "они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда, какие бы решения на этот счет, даже несправедливые, не принимались".

На уточняющий вопрос, означает ли это, что спортсмены не будут лишены выплат, предусмотренных для чемпионов Олимпиады, пресс-секретарь главы государства ответил утвердительно. "Правильно", - сказал он.

Сборная России лишилась золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине, вместо этого ей присудили третье место. Решение вынес Международный союз конькобежцев после того, как CAS дисквалифицировал члена российской команды Камилу Валиеву и аннулировал ее результаты на ОИ.

После дисквалификации Валиевой у российской команды стало 54 очка, тогда как у фигуристов США - 65, Японии - 63.

29 января Спортивный арбитражный суд утвердил дисквалификацию Валиевой на четыре года за нарушения антидопинговых правил. Срок отстранения начинается с 25 декабря 2021 года.

В феврале 2022 года стало известно, что в пробе россиянки, сданной в декабре 2021 г., найдены следы запрещенного вещества. К тому моменту она выиграла золото Олимпиады-2022 в Пекине в командном турнире. Результат сборной России в этой дисциплине на время расследования было решено оставить в силе, однако церемонию награждения отечественной команды отменили.