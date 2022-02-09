Олимпиада Пекин 2022

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Inside The Games сообщил, что спорный допинг-тест был сдан Валиевой

Inside The Games сообщил, что спорный допинг-тест был сдан Валиевой
Камила Валиева
Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Причиной переноса церемонии награждения команды российских фигуристов на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине стал допинг-тест Камилы Валиевой, сообщает Inside The Games.

Этот тест на допинг, как отмечается, спортсменка сдала перед началом Игр.

Российских фигуристов, ранее выигравших командный турнир, должны были наградить золотыми медалями еще во вторник, однако организаторы Игр без объяснения причин перенесли церемонию.

В среду Inside The Games сообщил, что возникла юридическая проблема, связанная с антидопинговым тестом одним из членов сборной России. Теперь выяснилось, что речь идет о 15-летней Валиевой, которая по ходу командного турнира выиграла и короткую и произвольную программы, став первой, кто выполнил два четверных прыжка.

Ранее "Интерфакс" обращался в Федерацию фигурного катания на коньках России, однако в организации отказались комментировать ситуации, уточнив, что комментарии "последуют позже".

Российские фигуристы победили в командном турнире ОИ, набрав 74 очка. Второе место заняла сборная США (65), третьей стала команда Япония (63). Награды российским спортсменам должны были вручить 8 февраля, однако организаторы игр перенесли церемонию без объяснений причин.

За команду ОКР в соревнованиях выступила спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов, а также Марк Кондратюк и Камила Валиева.

Триумф российских фигуристов в Пекине

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На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
Олимпиада-2022 фигурное катание

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