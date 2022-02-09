Inside The Games сообщил, что спорный допинг-тест был сдан Валиевой

Камила Валиева Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Причиной переноса церемонии награждения команды российских фигуристов на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине стал допинг-тест Камилы Валиевой, сообщает Inside The Games.

Этот тест на допинг, как отмечается, спортсменка сдала перед началом Игр.

Российских фигуристов, ранее выигравших командный турнир, должны были наградить золотыми медалями еще во вторник, однако организаторы Игр без объяснения причин перенесли церемонию.

В среду Inside The Games сообщил, что возникла юридическая проблема, связанная с антидопинговым тестом одним из членов сборной России. Теперь выяснилось, что речь идет о 15-летней Валиевой, которая по ходу командного турнира выиграла и короткую и произвольную программы, став первой, кто выполнил два четверных прыжка.

Ранее "Интерфакс" обращался в Федерацию фигурного катания на коньках России, однако в организации отказались комментировать ситуации, уточнив, что комментарии "последуют позже".

Российские фигуристы победили в командном турнире ОИ, набрав 74 очка. Второе место заняла сборная США (65), третьей стала команда Япония (63). Награды российским спортсменам должны были вручить 8 февраля, однако организаторы игр перенесли церемонию без объяснений причин.

За команду ОКР в соревнованиях выступила спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов, а также Марк Кондратюк и Камила Валиева.