Россию лишили командного золота фигуристов на ОИ после решения по Валиевой

Камила Валиева, Марк Кондратюк и Анастасия Мишина на цветочной церемонии. Пекин. Олимпиада-2022. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сборная России лишается золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине, вместо этого ей присудили третье место. Об этом говорится в заявлении Международного союза конькобежцев по итогам вердикта по российской фигуристки Камилы Валиевой.

"Итоги зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Результаты команд: 1 место США, 2 место - Япония, 3 место - сборная команда из России", - говорится в сообщении ISU.

После дисквалификации Валиевой у российской команды стало 54 очка, тогда как у фигуристов США - 65, Японии - 63.

29 января Спортивный арбитражный суд утвердил дисквалификацию Валиевой на четыре года за нарушения антидопинговых правил. Срок отстранения начинается с 25 декабря 2021 года.

В феврале 2022 года стало известно, что в пробе россиянки, сданной в декабре 2021 г., найдены следы запрещенного вещества. К тому моменту она выиграла золото Олимпиады-2022 в Пекине в командном турнире. Результат сборной России в этой дисциплине на время расследования было решено оставить в силе, однако церемонию награждения отечественной команды отменили.

Также Валиеву допустили к участию в индивидуальном турнире, где она не смогла попасть в призеры.

В итоге результат Валиевой на командном турнире аннулирован, а потому сборная России в этой дисциплине по сумме баллов перемещается с первого на третье место. Олимпийскими чемпионами становятся американские фигуристы, а сама сборная США в медальном зачете ОИ поднялась с четвертого на третье место. Сборная России, у которой теперь остается пять золотых медалей вместо шести, по-прежнему находится на девятом месте. По общему числу наград (32) она вторая вслед за Норвегией (37).