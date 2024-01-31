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Путин посетовал, что международные чиновники извратили идею олимпизма

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Международные спортивные чиновники извратили саму идею международного олимпийского движения, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин.

"Современные международные чиновники просто извращают саму идею международного олимпизма. Идея закольцевалась, и на сегодняшний день выглядит как прямая противоположность всем принципам, на которых она была рождена", - сказал он на встрече со своими доверенными лицами в среду.

Путин отметил, что в олимпийской хартии зафиксировано положение о том, что спорт является правом человека, и, таким образом, отстранение российских атлетов от участия в международных соревнованиях является ограничением прав человека.

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В качестве причины сложившегося положения в мировом спорте Путин назвал тот факт, что спорт высоких достижений зависит от рекламодателей, спонсоров из числа крупных компаний, которые, в свою очередь, зависят от властей своих стран.

"Как в ВАДА у первых лиц заканчивается срок исполнения обязанностей в 2025 году. Очень хочется продлить этот срок и сделать все, чтобы оправдать ожидания тех, кто их поддерживает", - привел он пример.

"Чтобы держать этот удар, международные чиновники должны иметь характер и чистые руки, потому что, если есть какие-то проблемы, сразу возникают какие-то опасения по поводу своего будущего", - добавил кандидат в президенты.

МОК допустил к участию в ОИ-2024 россиян и белорусов в качестве нейтральных и индивидуальных (что исключает выступление в командных дисциплинах) атлетов.

Среди условий - запрет на участие тем спортсменам и персоналу команд, которые работают по контракту с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности.

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